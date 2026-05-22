PARTIR EN LIVRE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Roques

PARTIR EN LIVRE

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nos petits et grands héros, c’est le thème de Partir en livre cette année.

Dans les livres, il y a des héros. D’ailleurs, la plupart des héros que tout le monde connaît viennent d’un livre. Dans la vie aussi, il y a des héros. Des gens célèbres, des soignant.e.s qui sauvent des vies, ou bien un.e

Cette année, pour cette journée spéciale du samedi 4 juillet, le Moulin a invité Inbar Heller Algazi, une jeune autrice et illustratrice à laquelle nous devons déjà une dizaine de livres, parmi lesquels la série des Moumoute, Le livre de Gill et Flop ou Refuge Mouchette. Dans ses histoires, de petits personnages vivent de grandes aventures. Un atelier-rencontre avec le mangaka toulousain Loui, au parcours atypique, est également programmé le mercredi 1er juillet.

Il y aura également une expo participative (n’oubliez pas d’y participer !) sur le thème Nos petits et grands héros , et des lectures, de la musique, du cinéma, et même de la nourriture…

D’autres actions seront proposées pendant les vacances aux crèches et aux centres de loisirs de Roques.

Venir au Moulin le 4 juillet c’est une mission pour vous ! .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10

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English :

Our little and big heroes are the theme of this year?s Partir en livre.

In books, there are heroes. In fact, most of the heroes we all know come from books. In life, too, there are heroes. Famous people, caregivers who save lives, or even one

L’événement PARTIR EN LIVRE Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE