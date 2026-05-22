RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI LEPORELLO TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Roques

RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI LEPORELLO

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Inbar Heller Algazi est une jeune autrice et illustratrice qui compte déjà une dizaine de livres à son actif, dont la série des Moumoute à L’Ecole des Loisirs et plusieurs albums aux Fourmis Rouges.

Les petits personnages de ses histoires apprennent à exister dans des univers à la fois ordinaires et magiques.

Pour cet atelier, elle propose de construire ensemble un leporello (ou livre-accordéon) autour des animaux et des lettres. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10

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English :

Inbar Heller Algazi is a young author and illustrator with a dozen books to her credit, including the Moumoute series for L?Ecole des Loisirs and several albums for Les Fourmis Rouges.

L’événement RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI LEPORELLO Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE