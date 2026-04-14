L’art et la manière… – Cie 11h11, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

L’art et la manière… – Cie 11h11 Vendredi 3 juillet, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

La compagnie 11h11 se pose sur la planète Perec à l’occasion de cette création !

Les deux acolytes s’emparent avec malice de ce texte infernal, drôle et absurde qu’est « L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation ». Deux voix pour rendre compte du combat que livre notre héros des temps modernes avec l’entreprise qui l’emploie. En suivant les règles, ou plutôt l’algorithme prévu à cet effet, réussira-t-il à aborder son supérieur ? À lui demander une augmentation ? Rien n’est moins sûr. Il semble que la machine se soit enrayée… Elle tourne désormais sur elle-même, engloutissant chaque jour davantage notre employé modèle.

Distribution :

Metteurs en scène et comédiens : Marc Compozieux, Alexis Gorbatchevsky

Créatrice lumière : Margot Falletty

Directrice de production : Audrey Charrière

Administrateur : Louis-Marie Thoby

Compagnie en résidence au Moulin du 29 juin au 3 juillet 2026.

Une sortie de résidence peut être une étape de travail ou la présentation du projet presque abouti mais pas le spectacle final. Les sorties de résidence sont des temps d’échanges entre les artistes et le public au sein du processus de création artistique.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. sortie de résidence théâtre

©Laure Delmas