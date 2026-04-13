Projet Q – Incandescente Cie, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Projet Q – Incandescente Cie Vendredi 19 juin, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

La pièce explore ce moment de bascule qu’est l’adolescence, là où les identités se cherchent, se frottent au regard des autres et aux normes du monde. Elle met en lumière les tensions intimes et sociales qui traversent cette génération : entre surinformation et silence, entre liberté revendiquée et injonctions invisibles.

Distribution :

Elfi Forey Leslie Gruelle Emma Gautrand : comédiennes et co-metteuses en scène

Gabriel Planat : comédien

Compagnie en résidence au Moulin du 15 au 19 juin 2026. Une sortie de résidence peut être une étape de travail ou la présentation du projet presque abouti mais pas le spectacle final. Les sorties de résidence sont des temps d’échanges entre les artistes et le public au sein du processus de création artistique.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Sur scène, quatre interprètes donnent corps à une constellation de voix adolescentes, entre interrogations, fantasmes, maladresses, élans et contradictions. sortie de résidence théâtre

Incandescente Cie