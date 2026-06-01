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Repair Café Pibrac, Leroy Merlin Toulouse Roques, Roques

Repair Café Pibrac, Leroy Merlin Toulouse Roques, Roques lundi 8 juin 2026.

Lieu : Leroy Merlin Toulouse Roques

Adresse : Leroy Merlin, La Pyrénéenne, 31120 Roques, France

Ville : 31120 Roques

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Repair Café Pibrac Lundi 8 juin, 19h30 Leroy Merlin Toulouse Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00

Leroy Merlin Toulouse Roques Leroy Merlin, La Pyrénéenne, 31120 Roques, France Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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