Fabrication d’instruments et cougourdon, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Fabrication d’instruments et cougourdon Dimanche 7 juin, 14h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit – réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Aux creux des calebasses ou cougourdes, les premiers hommes sont venus confier leurs trésors : graines, boissons, nourritures et onguents de médecine. Mais plus précieux encore : les musiciens y insufflent leur âme, grâce aux instruments de musique qu’elles produisent.

Venez vous initier à leur fabrication !

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec l’association Le Potager Roquois.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]

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