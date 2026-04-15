Fabrication d’instruments et cougourdon, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
Fabrication d’instruments et cougourdon, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques dimanche 7 juin 2026.
Fabrication d’instruments et cougourdon Dimanche 7 juin, 14h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit – réservation indispensable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Aux creux des calebasses ou cougourdes, les premiers hommes sont venus confier leurs trésors : graines, boissons, nourritures et onguents de médecine. Mais plus précieux encore : les musiciens y insufflent leur âme, grâce aux instruments de musique qu’elles produisent.
Venez vous initier à leur fabrication !
Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec l’association Le Potager Roquois.
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Association Grand Roméo fabrication instruments ateliers
Association Grand Roméo
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