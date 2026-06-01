Conférence « Crinolinomania : ces femmes qui prennent de la place » par Mathilde Larrère, Archives départementales du Calvados, Caen

Conférence « Crinolinomania : ces femmes qui prennent de la place » par Mathilde Larrère Samedi 19 septembre, 15h00 Archives départementales du Calvados Calvados

Durée 1h30, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La conférence de Mathilde Larrère porte sur la mode des robes en crinoline, armature de cercles d’acier flexibles qui permet de donner de l’ampleur aux robes des années 1850 aux années 1870. Elle vous propose ainsi d’explorer la mode des vêtements amples sous le Second Empire à travers le phénomène de la crinolinomanie. À l’époque, cette mode est raillée par les hommes, qui la jugent trop encombrante. Cependant, les récentes recherches de Mathilde Larrère sur les robes en crinoline nous invitent à reconsidérer ce phénomène vestimentaire. Car c’est aussi grâce à cette jupe que les femmes s’imposaient ! La crinoline : un instrument d’émancipation ? Comment les jupons en crinoline étaient‑ils fabriqués ?

Mathilde Larrère enseignante chercheuse en histoire à l’Université Gustave Eiffel de Paris Est Marne-la-Vallée. Ses travaux s’inscrivent dans les champs de l’histoire des mouvements sociaux, de la citoyenneté, des droits des femmes. Soucieuse d’éducation populaire, elle veille à publier des ouvrages pour un public plus large que les seul.es enseignant.es et étudiant.es, multiplie les formations syndicales ou associatives sur l’histoire des droits et des luttes. Elle est notamment l’autrice de Rage Against the Machisme (2020, éditions du Détour) sur l’histoire des luttes féministes, et de On s’est battu.es pour les gagner, histoire de la conquête des droits en France (2024, éditions du Détour). Elle est aussi membre du CA du Fonds pour la Presse Libre depuis 2023.

Cette conférence labellisée « Bicentenaire de la photographie » entre dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 portées par HF+ Normandie.

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La conférence de Mathilde Larrère porte sur la mode des robes en crinoline, armature de cercles d’acier flexibles qui permet de donner de l’ampleur aux robes des années 1850 aux années 1870. Elle la …

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