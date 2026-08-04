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AGENDA · Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT Banyuls-sur-Mer

jeudi 13 août 2026 · Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
14 Rue du 14 Juillet
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

La médecine maritime
Par le Professeur Christian VIRENQUE, cofondateur du SAMU à Toulouse
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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

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English :

Maritime Medicine
By Professor Christian VIRENQUE, co-founder of SAMU Toulouse

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT DE BANYULS SUR MER

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