CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT Banyuls-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La médecine maritime
Par le Professeur Christian VIRENQUE, cofondateur du SAMU à Toulouse
.
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Maritime Medicine
By Professor Christian VIRENQUE, co-founder of SAMU Toulouse
L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT DE BANYULS SUR MER
À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
- VISITES GUIDEES D’AOÛT Banyuls-sur-Mer 4 août 2026
- VISITE GUIDÉE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer 4 août 2026
- SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer 6 août 2026
- BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer 9 août 2026
- VISITE GUIDÉE TRÉSOR ET SAVOIR-FAIRE Banyuls-sur-Mer 11 août 2026