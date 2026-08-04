Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La médecine maritime

Par le Professeur Christian VIRENQUE, cofondateur du SAMU à Toulouse

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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

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English :

Maritime Medicine

By Professor Christian VIRENQUE, co-founder of SAMU Toulouse

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AOUT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT DE BANYULS SUR MER