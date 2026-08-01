Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

VISITE GUIDÉE TRÉSOR ET SAVOIR-FAIRE

Route du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Dur labeur du vigneron, salle Capitulaire, lecture de paysage à Notre Dame de la Salette.

Rendez-vous sur le parking de l’Ecole de Sommellerie au Mas Reig. Il est possible d’emprunter la navette municipale gratuite depuis le centre pour s’y rendre.

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Route du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

Dur labeur du vigneron, salle Capitulaire, landscape reading at Notre Dame de la Salette.

Meet at the Ecole de Sommellerie parking lot at Mas Reig. You can take the free municipal shuttle bus from the town center to get there.

L’événement VISITE GUIDÉE TRÉSOR ET SAVOIR-FAIRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT DE BANYULS SUR MER