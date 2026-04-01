Conférence d’Anglet Patrimoines La mine de sel et la saline d’Anglet Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Anglet

Conférence d’Anglet Patrimoines La mine de sel et la saline d’Anglet

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rares sont ceux qui ont entendu parler des salines d’Anglet, et pour la plupart ignorent où elles se trouvaient.

En fait il n’y en avait pas plusieurs, mais une seule, rien de comparable donc avec Briscous (une dizaine) ou Urcuit (80).

Mais surtout, fait beaucoup moins fréquent en Aquitaine, il y avait à Anglet une mine de sel gemme, opérationnelle pendant 48 ans, de 1890 à 1938.

Cette mine n’avait certes pas la taille de celles de Lorraine ou de Pologne, mais elle a employé jusqu’à 18 ouvriers, mineurs de fond pour la plupart, et son sel a été, malgré sa taille modeste, commercialisé dans toute la région et même jusqu’en Loire-Inférieure !

Notre conférencier Michel Rapin, géophysicien, vous fera revivre cette épopée à partir d’archives rares mais précieuses, témoins d’une passionnante aventure humaine, intimement liée au patrimoine industriel d’Anglet. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence d’Anglet Patrimoines La mine de sel et la saline d’Anglet

L’événement Conférence d’Anglet Patrimoines La mine de sel et la saline d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Anglet