Conférence dans le cadre de la semaine du cerveau: Le sommeil décrypté (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde

Conférence dans le cadre de la semaine du cerveau: Le sommeil décrypté (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Véronique Fabre, neurobiologiste, chargée de recherche Inserm, NeuroSU, IBPS, CNRS, Inserm, Sorbonne université de Paris, proposera à la médiathèque du centre-ville une conférence intitulée »Le sommeil décrypté », en partenariat avec Récréasciences et.la société des Neurosciences.

Le sommeil occupe près d’un tiers de notre vie, mais demeure encore mal compris et souvent malmené dans nos sociétés modernes. En s’appuyant sur les avancées de la recherche fondamentale, notamment issues des modèles animaux, et sur leur mise en perspective avec les observations chez l’humain, cette rencontre offfrira un panorama des connaissances actuelles sur les mécanismes qui contrôlent le sommeil et éclairent son rôle essentiel pour notre santé.

