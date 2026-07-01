Conférence dans le cadre de l’exposition « Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. », Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Conférence dans le cadre de l’exposition « Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. » Mercredi 28 avril 2027, 18h00 Archives départementales de la Haute-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T18:00:00+02:00 – 2027-04-28T19:30:00+02:00

Fin : 2027-04-28T18:00:00+02:00 – 2027-04-28T19:30:00+02:00

Conférence dans le cadre de l’exposition « Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. »

Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot Saint Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 76 30 https://archives.haute-saone.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-departementales-de-la-Haute-Saone-100057073585648 Les Archives départementales de la Haute-Saône ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les documents présentant un intérêt pour l’histoire du département, ses habitants et ses territoires. Elles conservent plus de 18,5 kilomètres linéaires de documents du Xe siècle à nos jours. Les Archives départementales sont ouvertes du mardi au vendredi, 9h-12h et 13h-17h.

Conférence dans le cadre de l’exposition « Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. »

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