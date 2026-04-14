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Conférence Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger Maison du luthier Musée Jenzat

Conférence Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger Maison du luthier Musée Jenzat samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Maison du luthier Musée

Adresse : 8 rue des luthiers

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5

Jenzat

Conférence Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

“Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27  musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

le bal Chanal au c?ur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d?un établissement populaire (Paris,1893-1908) by Agnès Unterberger.

L’événement Conférence Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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