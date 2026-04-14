Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Maison du luthier Musée Jenzat
Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Maison du luthier Musée Jenzat dimanche 30 août 2026.
Jenzat
Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet.
Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Conférence Renaissances de la Bourrée.” par Bernard Coclet.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
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English :
Conference: The rebirth of Bourrée by Bernard Coclet.
L’événement Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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