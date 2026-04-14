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Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Maison du luthier Musée Jenzat

Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Maison du luthier Musée Jenzat dimanche 30 août 2026.

Lieu : Maison du luthier Musée

Adresse : 8 rue des luthiers

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5

Jenzat

Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet.

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Conférence Renaissances de la Bourrée.” par Bernard Coclet.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27  musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

Conference: The rebirth of Bourrée by Bernard Coclet.

L’événement Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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