Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Maison du luthier Musée Jenzat

Jenzat

Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet.

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Conférence Renaissances de la Bourrée.” par Bernard Coclet.

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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

Conference: The rebirth of Bourrée by Bernard Coclet.

L’événement Conférence Renaissances de la Bourrée par Bernard Coclet. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule