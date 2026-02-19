Tradimardi Maison du luthier Musée Jenzat

Tradimardi

Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’entrée du musée donne accès aux animations du jour

Début : 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

2026-08-25

Deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée.

English :

Two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music.

