Conférence Maison du luthier Musée Jenzat

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’entrée du musée donne accès aux animations du jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

2026-08-30

Conférence Renaissances de la bourrée Bernard Coclet, fondateur du Grand Bal de l’Europe, explore les origines et la pratique actuelle de cette danse. Fort de 30 ans de recherche, il invite à questionner nos certitudes pour mieux apprécier la bourrée.

Maison du luthier Musée Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

English :

Conference Renaissances de la bourrée : Bernard Coclet, founder of the Grand Bal de l’Europe, explores the origins and current practice of this dance. Drawing on 30 years of research, he invites us to question our certainties and better appreciate the bourrée.

