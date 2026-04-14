Conférence Il est défendu de jouer seul ! Musiques traditionnelles en fanfare, 1870-1914. Par JF-Maxou Heintzen. Maison du luthier Musée Jenzat

Jenzat

Conférence Il est défendu de jouer seul ! Musiques traditionnelles en fanfare, 1870-1914. Par JF-Maxou Heintzen.

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Il est défendu de jouer seul ! Musiques traditionnelles en fanfare, 1870 1914. par J.F. “Maxou” Heintzen.

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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

It’s forbidden to play alone! Musiques traditionnelles en fanfare, 1870 ? 1914 by J.F. ?Maxou? Heintzen.

L’événement Conférence Il est défendu de jouer seul ! Musiques traditionnelles en fanfare, 1870-1914. Par JF-Maxou Heintzen. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule