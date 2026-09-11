Conférence dansée : À la découverte de la danse traditionnelle cham du Vietnam, Théâtre de l’Uchronie, Lyon

Informations pratiques

Conférence dansée : À la découverte de la danse traditionnelle cham du Vietnam Samedi 19 septembre, 13h00 Théâtre de l’Uchronie Rhône

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant

Lê Hà vous invite à découvrir la danse cham, l’une des danses traditionnelles du Vietnam, héritée de l’ancien royaume du Champa.

Venez explorer son histoire, son contexte culturel, à la croisée des mondes indien et d’Asie du Sud-Est, ainsi que les caractéristiques qui font la singularité de cet art : son rapport au sacré, la richesse de ses gestes, la fluidité de ses mouvements…

Lê Hà partagera également comment cette danse nourrit sa création Lệ Hà, la mémoire à contre-courant, une recherche autour des héritages, de la transmission et de la mémoire.

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 31 91 37 https://www.theatredeluchronie.fr/ Le théâtre de l’Uchronie est imaginé, construit et géré par le collectif Mac Guffin, compagnie de théâtre et danse créée en 2001. Le lieu a été inauguré en 2014 au 19 rue de Marseille, à Lyon. Un théâtre de quartier, de proximité, un lieu de création, de partage et de transmission, en plein cœur de la Guillotière à Lyon, quartier multiculturel et cosmopolite. Le Théâtre de l’Uchronie est à la fois un espace de travail et de représentation, un lieu dédié au théâtre, à la danse, à la musique et aussi au cinéma. Tram T1 Arrêt Saint-André

Métro D Arrêt Guillotière

Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant

©Garance Li