Conférence d’art moderne – Goya, les œuvres de maturité, Chartreuse de Lussy, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence d’art moderne – Goya, les œuvres de maturité Lundi 23 novembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde

15€ la séance – Inscription à la maison de quartier, 8 rue gambetta 33200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T18:00:00+01:00 – 2026-11-23T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-23T18:00:00+01:00 – 2026-11-23T20:00:00+01:00

Conférence d’art moderne – Goya, les œuvres de maturité

Après une première séance consacrée aux œuvres de jeunesse de Goya, notre cycle sur le XIXe siècle se poursuit avec une plongée dans la période de maturité de l’artiste.

Au fil des années, Francisco de Goya s’affranchit progressivement des modèles et des conventions de son époque pour développer un langage pictural profondément personnel. Peintre de cour, portraitiste recherché, observateur attentif de la société espagnole, il devient également un artiste engagé, dont l’œuvre témoigne des bouleversements politiques et humains qui traversent son temps.

Ses portraits, ses scènes de la vie quotidienne, les célèbres Caprices et les œuvres consacrées à la guerre d’Espagne révèlent un regard de plus en plus incisif sur la société et sur la condition humaine. La maladie qui le rend sourd au début des années 1790 marque également un tournant dans sa création, favorisant une expression plus libre, plus intime et parfois beaucoup plus sombre.

Cette conférence permettra notamment de revenir sur quelques-unes de ses œuvres majeures, parmi lesquelles La Famille de Charles IV, les Majas, les Caprices et le bouleversant Trois mai 1808. Ce dernier, peint en 1814, témoigne avec une force exceptionnelle de la violence de la guerre et de la souffrance des victimes.

À travers ce parcours, nous verrons comment Goya passe du peintre officiel de la cour à un artiste profondément moderne, capable de transformer la peinture en un espace de réflexion, de critique et d’expression personnelle.

Infos pratiques :

Lundi 23 novembre 2026

De 18h à 20h

Chartreuse de Lussy – Bordeaux Caudéran

15 € la séance

Inscription au siège de l’AGJA – 8 rue Gambetta

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.08.67.79 »}]

Après une première séance consacrée aux œuvres de jeunesse de Goya, notre cycle sur le XIXe siècle se poursuit avec une plongée dans la période de maturité de l’artiste. art conférence