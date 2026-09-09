Conférence d’art moderne – L’art inuit du Grand Nord, Chartreuse de Lussy, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence d’art moderne – L’art inuit du Grand Nord Mardi 13 octobre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Inscription au Siège de l’AGJA : 8 rue Gambetta 33200 Bordeaux – Caudéran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Conférence d’art moderne – L’art inuit du Grand Nord

Pour clôturer notre cycle consacré aux « arts premiers », cette dernière rencontre nous emmène aux confins du Grand Nord, à la découverte de l’art inuit.

Après avoir exploré les traditions artistiques maories du Pacifique puis les expressions ancestrales des peuples aborigènes d’Australie, cette séance propose un nouveau regard sur une culture profondément façonnée par son environnement. Dans les territoires arctiques, l’art inuit entretient un lien étroit avec la nature, les animaux, les récits traditionnels et les conditions de vie propres au monde polaire.

Sculptures en pierre, en os ou en bois, gravures, dessins et objets du quotidien témoignent d’un savoir-faire remarquable et d’un imaginaire particulièrement riche. Les œuvres racontent les relations entre l’être humain et son environnement, évoquent les figures animales, les esprits et les récits transmis de génération en génération.

Cette conférence sera l’occasion de mettre en perspective les différentes cultures rencontrées au cours de ce cycle et de s’interroger sur ce que l’on désigne aujourd’hui par « arts premiers », ainsi que sur la manière dont ces traditions continuent de nourrir la création artistique contemporaine.

Infos pratiques :

Date : Mardi 13 octobre 2026

Horaires : De 18h à 20h

Lieu : Chartreuse de Lussy – Bordeaux Caudéran

Tarif: 15 € la séance

Inscription au siège de l’AGJA – 8 rue Gambetta

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour clôturer notre cycle consacré aux « arts premiers », cette dernière rencontre nous emmène aux confins du Grand Nord, à la découverte de l’art inuit. art conférence