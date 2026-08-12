CONFÉRENCE D’ART RENOIR (1841-1919), LA BOHÊME HEUREUSE SALLE DES FÊTES Seysses

Informations pratiques

Seysses

CONFÉRENCE D’ART RENOIR (1841-1919), LA BOHÊME HEUREUSE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Présentée par Annick Arnaud, historienne de l’art.

Et si nous revisitions les œuvres de Renoir entre 1860 et 1880… .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 mediatheque@mairie-seysses.fr

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English :

Presented by Annick Arnaud, art historian.

L’événement CONFÉRENCE D’ART RENOIR (1841-1919), LA BOHÊME HEUREUSE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE