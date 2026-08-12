WORLD CLEANUP DAY PARKING SERVICES TECHNIQUES Seysses
samedi 19 septembre 2026 · PARKING SERVICES TECHNIQUES · Seysses
Informations pratiques
Seysses
WORLD CLEANUP DAY
PARKING SERVICES TECHNIQUES Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Faites un geste pour l’environnement en participant à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Rendez-vous au parking des Services Techniques le samedi 19 septembre à 9h, à côté de la Salle des Fêtes, muni(e)s de gants anti-coupure et d’un gilet de sécurité.
Pensez à prendre des baskets et une gourde !
La commune fournit des gants en latex, des pinces et des sacs poubelle.
Pensez à choisir votre circuit dès votre l’inscription https://forms.gle/1qSaYPo92P4s3FCt6
Entrée gratuite. .
PARKING SERVICES TECHNIQUES Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do your part for the environment by participating in World Cleanup Day!
Meet at the Technical Services parking lot on Saturday, September 19, at 9 a.m., next to the Salle des Fêtes, and be sure to bring cut-resistant gloves and a safety vest.
L’événement WORLD CLEANUP DAY Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Seysses (Haute-Garonne)
- FÊTE FORAINE Seysses 21 août 2026
- OBSERVATOIRE DES SAISONS MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MAIRIE DE SEYSSES Seysses 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE PATRIMOINE EN JEU ! MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses 19 septembre 2026
- CONFÉRENCE D’ART RENOIR (1841-1919), LA BOHÊME HEUREUSE SALLE DES FÊTES Seysses 24 septembre 2026