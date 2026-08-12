WORLD CLEANUP DAY PARKING SERVICES TECHNIQUES Seysses

Informations pratiques

Seysses

WORLD CLEANUP DAY

PARKING SERVICES TECHNIQUES Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Faites un geste pour l’environnement en participant à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !

Rendez-vous au parking des Services Techniques le samedi 19 septembre à 9h, à côté de la Salle des Fêtes, muni(e)s de gants anti-coupure et d’un gilet de sécurité.

Pensez à prendre des baskets et une gourde !

La commune fournit des gants en latex, des pinces et des sacs poubelle.

Pensez à choisir votre circuit dès votre l’inscription https://forms.gle/1qSaYPo92P4s3FCt6

Entrée gratuite. .

PARKING SERVICES TECHNIQUES Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do your part for the environment by participating in World Cleanup Day!

Meet at the Technical Services parking lot on Saturday, September 19, at 9 a.m., next to the Salle des Fêtes, and be sure to bring cut-resistant gloves and a safety vest.

L’événement WORLD CLEANUP DAY Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE