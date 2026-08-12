JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MAIRIE DE SEYSSES Seysses

Informations pratiques

Seysses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

MAIRIE DE SEYSSES 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Animées par le groupe Seysses Patrimoine

Deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains

Partez à la découverte de la ville de Seysses !

Sous forme de jeu de piste, le groupe Patrimoine et le PAJ vous proposent de dévoiler Seysses de manière insolite et patrimoniale photographies, énigmes, récits historiques ou témoignages, suivez un parcours qui vous mènera de surprise en surprise !

En famille ou entre amis, montez votre équipe et rendez-vous devant la mairie à 16h. L’animation se clôturera par la désignation du vainqueur et par un verre amical ! .

MAIRIE DE SEYSSES 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 mediatheque@mairie-seysses.fr

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English :

Organized by the Seysses Patrimoine group

Two themes are in the spotlight: “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE