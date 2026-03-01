Conférence de Cyrille-Paul Bertrand Association Artichaut Moulins

Conférence de Cyrille-Paul Bertrand

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

La conférence se passe au local de l’association artichaut.



Conférence pour petits et grands par Cyrille-Paul Bertrand

.

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The conference takes place at the artichaut association premises.



Lecture for young and old by Cyrille-Paul Bertrand

L’événement Conférence de Cyrille-Paul Bertrand Moulins a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région