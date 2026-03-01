Conférence de Cyrille-Paul Bertrand Association Artichaut Moulins
Conférence de Cyrille-Paul Bertrand Association Artichaut Moulins vendredi 20 mars 2026.
Conférence de Cyrille-Paul Bertrand
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
2026-03-20
La conférence se passe au local de l’association artichaut.
Conférence pour petits et grands par Cyrille-Paul Bertrand
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
The conference takes place at the artichaut association premises.
Lecture for young and old by Cyrille-Paul Bertrand
