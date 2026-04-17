CONFÉRENCE DE FLORENT PERRIER DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION ART EN EXIL Collioure
CONFÉRENCE DE FLORENT PERRIER DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION ART EN EXIL Collioure vendredi 17 avril 2026.
Collioure
CONFÉRENCE DE FLORENT PERRIER DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION ART EN EXIL
13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les Amis du musée de Collioure vous proposent la conférence de Florent Perrier dans le cadre de l’exposition ART ET EXIL en partenariat avec le Mémorial de Rivesaltes et Culture et Patrimoine en Côte Vermeille
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13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
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English :
The Friends of the Musée de Collioure invite you to a talk by Florent Perrier as part of the ART AND EXILE exhibition, in partnership with the Mémorial de Rivesaltes and Culture et Patrimoine en Côte Vermeille
L’événement CONFÉRENCE DE FLORENT PERRIER DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION ART EN EXIL Collioure a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE COLLIOURE
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