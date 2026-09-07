Conférence de Franck Leandri, conservateur général du patrimoine et ancien directeur régional des affaires culturelles (DRAC) de Corse, CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, Calvi

Informations pratiques

Conférence de Franck Leandri, conservateur général du patrimoine et ancien directeur régional des affaires culturelles (DRAC) de Corse Dimanche 20 septembre, 10h00 CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Haute-Corse

Limité à 50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Conférence de Franck Leandri, conservateur général du patrimoine et ancien directeur régional des affaires culturelles (DRAC) de Corse :

« La mission Mortillet: une des premières archives photographiques du patrimoine archéologique de la Corse »

Cette conférence propose de découvrir la mission Mortillet, considérée comme l’une des premières archives photographiques de l’archéologie corse. À travers cet ensemble de documents, elle présente les débuts de la photographie au service de l’archéologie en Corse et montre l’intérêt de ces photographies pour mieux connaître et préserver le patrimoine de l’île.

CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse https://centre-conservation-restauration.patrimoniu.isula.corsica Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse sur rendez-vous

Conférence de Franck Leandri, conservateur général du patrimoine et ancien directeur régional des affaires culturelles (DRAC) de Corse :

©Adrien de Mortillet