Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES Acces Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES

Acces 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Parcours extraordinaire de cet enfant de Castelnaudary monté à la capitale et devenu normalien, avant d’enseigner la philosophie dans des lycées.

.

Acces 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The extraordinary journey of this young man from Castelnaudary, who moved to the capital and became a graduate of the École Normale Supérieure before teaching philosophy in high schools.

L’événement Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme