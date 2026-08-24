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AGENDA · Romans-sur-Isère

Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES Acces Romans-sur-Isère

jeudi 12 novembre 2026 · Acces · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Acces
Adresse
20 rue Saint-Antoine
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Romans-sur-Isère

Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES

Acces 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :
2026-11-12

Parcours extraordinaire de cet enfant de Castelnaudary monté à la capitale et devenu normalien, avant d’enseigner la philosophie dans des lycées.
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Acces 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45  info@accesromans.com

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English :

The extraordinary journey of this young man from Castelnaudary, who moved to the capital and became a graduate of the École Normale Supérieure before teaching philosophy in high schools.

L’événement Conférence de Georges Canguilhem, médecin, philosophe et résistant ACCES Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme

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