Conférence de Gilles Boeuf, Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence de Gilles Boeuf Lundi 5 octobre, 18h30 Maison Ecocitoyenne Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00

Biologiste de renom, ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle et spécialiste de la biodiversité, Gilles Bœuf partage depuis de nombreuses années ses connaissances sur les grands enjeux écologiques de notre époque.

À travers son regard éclairé sur les liens qui unissent les êtres vivants et leurs milieux, il nous invite à mieux comprendre les bouleversements du vivant et les conditions nécessaires pour construire un monde plus résilient. Installé récemment à Bordeaux, il viendra échanger avec le public autour de ces enjeux, dans un esprit de transmission, de dialogue et d’engagement citoyen.

Dès 12 ans – Réservation conseillée – Accès libre dans la limite des places disponibles – Ouverture des inscriptions courant septembre

Maison Ecocitoyenne Quai Richelieu, 33 000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Gilles Bœuf nous invite à mieux comprendre le vivant pour relever les défis écologiques de notre époque.