Conférence : de la Redoute à la Chapelle : 350 ans d’histoire, Chapelle de La Redoute, Les Portes-en-Ré

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de La Redoute · Les Portes-en-Ré

Informations pratiques

Conférence : de la Redoute à la Chapelle : 350 ans d’histoire 19 et 20 septembre Chapelle de La Redoute Charente-Maritime

Gratuit. Réservation au 06 40 51 40 40 ou contact.ndmarins@gmail.com (16 places par séance).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un diaporama commenté retrace 350 ans d’histoire de ce bâtiment, ancien magasin à poudre de la redoute des Portes, devenu la chapelle Notre-Dame-des-Marins.

Chapelle de La Redoute 1 route du Fier, Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un diaporama commenté retraçant 350 d’histoire de ce bâtiment, magazin à poudre de la redoute des Portes devenu Chapelle Notre Dame des Marins.

© Marie-Laure Steip