Conférence : de la Redoute à la Chapelle : 350 ans d’histoire, Chapelle de La Redoute, Les Portes-en-Ré
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de La Redoute · Les Portes-en-Ré
Informations pratiques
Conférence : de la Redoute à la Chapelle : 350 ans d’histoire 19 et 20 septembre Chapelle de La Redoute Charente-Maritime
Gratuit. Réservation au 06 40 51 40 40 ou contact.ndmarins@gmail.com (16 places par séance).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Un diaporama commenté retrace 350 ans d’histoire de ce bâtiment, ancien magasin à poudre de la redoute des Portes, devenu la chapelle Notre-Dame-des-Marins.
Chapelle de La Redoute 1 route du Fier, Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un diaporama commenté retraçant 350 d’histoire de ce bâtiment, magazin à poudre de la redoute des Portes devenu Chapelle Notre Dame des Marins.
© Marie-Laure Steip
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