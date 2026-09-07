UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Portes-en-Ré

Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise, Phare de Trousse Chemise, Les Portes-en-Ré

dimanche 20 septembre 2026 · Phare de Trousse Chemise · Les Portes-en-Ré

Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise, Phare de Trousse Chemise, Les Portes-en-Ré

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Phare de Trousse Chemise
Adresse
Route du feu du fier 17880 Les Portes-en-Ré
Ville
17880 Les Portes-en-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise Dimanche 20 septembre, 10h00 Phare de Trousse Chemise Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

  • L’Association pour la protection du petit patrimoine des Portes (A4P) vous propose quatre bonnes raisons de visiter la maison-phare de Trousse-Chemise.

  • Deux expositions permanentes permettent de découvrir « La Léa et le bornage entre l’île et le continent », ainsi que l’histoire et le fonctionnement de la maison-phare.

  • Deux expositions temporaires complètent la visite : « Les digues de l’île de Ré, histoire et réalisation » et « Changement climatique, comprendre et agir ».

Phare de Trousse Chemise Route du feu du fier 17880 Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
L’Association pour la protection du petit patrimoine des Portes – A4P,

© A4P

À voir aussi à Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime)