Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise, Phare de Trousse Chemise, Les Portes-en-Ré
dimanche 20 septembre 2026 · Phare de Trousse Chemise · Les Portes-en-Ré
Informations pratiques
Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise Dimanche 20 septembre, 10h00 Phare de Trousse Chemise Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’Association pour la protection du petit patrimoine des Portes (A4P) vous propose quatre bonnes raisons de visiter la maison-phare de Trousse-Chemise.
Deux expositions permanentes permettent de découvrir « La Léa et le bornage entre l’île et le continent », ainsi que l’histoire et le fonctionnement de la maison-phare.
Deux expositions temporaires complètent la visite : « Les digues de l’île de Ré, histoire et réalisation » et « Changement climatique, comprendre et agir ».
Phare de Trousse Chemise Route du feu du fier 17880 Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
L’Association pour la protection du petit patrimoine des Portes – A4P,
© A4P
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