Conférence de l’association GmilOpale Le Touquet-Paris-Plage
jeudi 22 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Conférence de l’association GmilOpale
Maison des associations Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Jeudi 22 octobre 2026
Conférence, organisée par l’Association Gmilopale.
A 18h30, à la Maison des Associations.
Entrée libre pour les adhérents.
Non adhérent 5 € .
Maison des associations Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 44 28 12 61 luficheux@yahoo.fr
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English :
L’événement Conférence de l’association GmilOpale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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