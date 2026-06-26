Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Conférence de l’association GmilOpale

Maison des associations Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Jeudi 22 octobre 2026

Conférence, organisée par l’Association Gmilopale.

A 18h30, à la Maison des Associations.

Entrée libre pour les adhérents.

Non adhérent 5 € .

Maison des associations Place Quentovic Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 44 28 12 61 luficheux@yahoo.fr

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English :

L’événement Conférence de l’association GmilOpale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage