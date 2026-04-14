Conférence de l’Inrap, les ateliers de potiers gallo-romains de la cité des Lémovices, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde
Conférence de l’Inrap, les ateliers de potiers gallo-romains de la cité des Lémovices, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde samedi 13 juin 2026.
Conférence de l’Inrap, les ateliers de potiers gallo-romains de la cité des Lémovices Samedi 13 juin, 14h30 Musée Labenche Corrèze
80 places, entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
À partir des résultats des prospections et des fouilles archéologiques, cette conférence propose une synthèse des connaissances actuelles sur l’artisanat potier de la cité des Lémovices durant l’Antiquité. Seront présentés les équipements de production (fours, etc.) et les céramiques découvertes, avec un focus sur le rôle majeur du centre de production de Brive. Enfin, la question de la commercialisation des récipients sera brièvement évoquée.
Cette conférence est présentée par Vincent Serrat, archéologue à l’Inrap
Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr 17 salles d’exposition retraçant l’histoire de Brive depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle dans le cadre exceptionnel d’un hôtel particulier de la Renaissance.
À partir des résultats des prospections et des fouilles archéologiques, cette conférence propose une synthèse des connaissances actuelles sur l’artisanat potier de la cité des Lémovices durant Seront…
© M.Lançon, dessin four type réalisé avec Creative Commons
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