Saint-Dizier

Conférence de l’observatoire Les anneaux de Saturne

Espace coeur de ville Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Conférence présentée par Philippe Simonnet membre de la SAHM et ancien directeur du Planétarium de Reims.

Saturne est la merveille du système solaire. Nombre d’astronomes, amateurs comme professionnels, vous confieront qu’ils ont découvert leur vocation en contemplant les magnifiques anneaux de cette planète…Ils sont connus depuis quatre siècles et les astronomes ne cessent de s’interroger sur leur nature, leur origine ou leur dynamique évolutive. La flottille de sondes spatiales envoyée sur place durant les dernières décennies, notamment la sonde Cassini, nous a permis de faire de grandes découvertes avec leur lot de surprises. Même le télescope spatial James Webb a été mis à contribution récemment. Les derniers mystères des anneaux de Saturne sont-ils en passe d’être résolus ?

La conférence s’adressera à un large public et sera illustrée par de nombreuses images réelles du système de Saturne. .

Espace coeur de ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29

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English :

L’événement Conférence de l’observatoire Les anneaux de Saturne Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne