Conférence « De Mademoiselle Desha à Madame Desha par Nicolas Demaison », Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac

Informations pratiques

Conférence « De Mademoiselle Desha à Madame Desha par Nicolas Demaison » Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle patrimonial et culturel Dordonha Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Desha Podgorsek est née en Slovénie en 1899.

Sous le nom de Mademoiselle Desha, elle forme avec Myrio un couple de danse très célèbre durant les années 1920 et 1930 à New York.

À la fin de sa carrière professionnelle, Desha s’installe en Dordogne et fonde, en 1949 à Bergerac, une école de danse qui marque fortement la vie locale jusqu’à sa mort en 1980.

Pour ses élèves, elle était Madame Desha.

Pôle patrimonial et culturel Dordonha Rue de la mission, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 80 87 http://bergerac.fr Pôle patrimonial et culturel, Dordohna offre à ses visiteurs trois expositions en accès libre :

Le CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine – au service du label Ville d’Art et d’Histoire présente l’Histoire de la ville.

Le musée Costi déploie sa collection de sculptures de bronze.

L’espace d’exposition temporaire alterne entre offres artistiques et patrimoniales.

Un amphithéâtre de 80 places, disponible à la location, ainsi qu’un espace pédagogique complètent le pôle.

Un café-restaurant des musées, ouvert en juillet et août, invite à une pause gourmande. Parkings du Foirail, place de La République, place Gambetta.

Desha Podgorsek est née en Slovénie en 1899.

©Desha_Delteil