Palavas-les-Flots

CONFÉRENCE DE MAUD ANKAOUA OSER LA VIE QUI NOUS INSPIRE !

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 23 – 23 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

20h

Conférence de Maud Ankoua Oser la vie qui nous inspire !

suivi d’un échange avec le public

Salle Bleue

Tarifs de 23 à 35€

Réservation https://www.helloasso.com/associations/association-one-montpellier/evenements/rencontre-avec-maud-ankaoua-oser-la-vie-qui-nous-inspire

Le 1er octobre, nous aurons la joie d’accueillir Maud Ankaoua à l’occasion d’une conférence exceptionnelle, organisée dans le cadre de la sortie de son nouveau livre Tu m’avais promis .

À travers son regard sensible et profondément humain, Maud nous invite à dépasser nos peurs, à écouter ce qui se joue en nous et à oser la vie qui nous inspire vraiment.

Une rencontre sincère et puissante pour questionner nos choix, transformer nos freins intérieurs et retrouver le courage d’être pleinement soi.

Ouverture des portes dès 18h45

Première séance de dédicaces de 18H45 à 19H30

deuxième séance après la conférence

Les livres de Maud vous seront proposés à la vente afin de vous permettre de les faire dédicacer.

Restauration rapide disponible sur place .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

20h

Conference by Maud Ankoua Dare to live the life that inspires us!

followed by a discussion with the audience

L’événement CONFÉRENCE DE MAUD ANKAOUA OSER LA VIE QUI NOUS INSPIRE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34