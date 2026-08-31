Conférence de Michel Gauthier Rue Tournerit Cholet
jeudi 15 octobre 2026 · Rue Tournerit · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Conférence de Michel Gauthier
Rue Tournerit Auditorium Jean-Sébastien Bach Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Lors de cette conférence, Michel Gauthier explorera dans la production de l’artiste choletais l’ambivalence entre déraison et raison, entre l’héritage de Francis Picabia et celui de Piet Mondrian. .
Rue Tournerit Auditorium Jean-Sébastien Bach Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence de Michel Gauthier Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Séances de Hatha Yoga Cholet 10 septembre 2026
- Concert de Musique Classique en l’église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Cholet 13 septembre 2026
- Soirée Open Mic à l’Autre Usine Cholet 14 septembre 2026
- Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027 Cholet 14 septembre 2026
- Soirée Jeux de Société Cholet 18 septembre 2026