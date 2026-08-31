Conférence de Michel Gauthier Rue Tournerit Cholet

Informations pratiques

Cholet

Conférence de Michel Gauthier

Rue Tournerit Auditorium Jean-Sébastien Bach Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Lors de cette conférence, Michel Gauthier explorera dans la production de l’artiste choletais l’ambivalence entre déraison et raison, entre l’héritage de Francis Picabia et celui de Piet Mondrian. .

Rue Tournerit Auditorium Jean-Sébastien Bach Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence de Michel Gauthier Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais