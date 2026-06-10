Informations pratiques

Cholet

Séances de Hatha Yoga

70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 170 – 170 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-24 2026-09-25 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-12 2026-11-13

L’Atelier du rire et du Bonheur vous propose des séances de Hatha Yoga de septembre 2026 à juillet 2027

– le jeudi de 7h à 8h

Salle privée de Yoga à Montana au 70 rue de Lorraine à Cholet.

– le vendredi de 18h45 à 19h45

Salle privée de Yoga à Montana au 70 rue de Lorraine à Cholet.

Venez nous retrouver et profiter des bienfaits de la pratique

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison qui débute !

L’équipe de l’ARB .

70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séances de Hatha Yoga Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais