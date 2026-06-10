Séances de Hatha Yoga Cholet
jeudi 10 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Séances de Hatha Yoga
70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 170 – 170 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-24 2026-09-25 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-29 2026-10-30 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-12 2026-11-13
L’Atelier du rire et du Bonheur vous propose des séances de Hatha Yoga de septembre 2026 à juillet 2027
– le jeudi de 7h à 8h
Salle privée de Yoga à Montana au 70 rue de Lorraine à Cholet.
– le vendredi de 18h45 à 19h45
Salle privée de Yoga à Montana au 70 rue de Lorraine à Cholet.
Venez nous retrouver et profiter des bienfaits de la pratique
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison qui débute !
L’équipe de l’ARB .
70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
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English :
L’événement Séances de Hatha Yoga Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais
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