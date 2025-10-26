Séance de yoga du rire Cholet
mercredi 9 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Séance de yoga du rire
70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 170 – 170 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-10 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-11 2026-11-12
L’Atelier du rire et du Bonheur vous propose des séances de Yoga du rire
-le mercredi de 19h à 20h
Salle Favreau, 8 rue René Caillé à Cholet.
-le jeudi de 18h à 19h
Salle privée de Yoga à Montana au 70 rue de Lorraine à Cholet.
Venez nous retrouver et profiter des bienfaits du rire !
Nous vous attendons nombreux et plein de joie pour cette nouvelle saison qui débute !
L’équipe de l’ARB .
70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
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English :
L’événement Séance de yoga du rire Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais
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