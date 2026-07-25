Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 . Fromelles
samedi 19 septembre 2026 · Fromelles
Informations pratiques
Fromelles
Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 .
Rue de la Basse ville Fromelles Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.
Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre. .
Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lecture on the stalemate (1914) and the breaking of the deadlock on the front (1918) as evidence of the tactical and industrial changes brought about by the war.
L’événement Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 . Fromelles a été mis à jour le 2026-07-25 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Fromelles (Nord)
- Rencontre et atelier avec l’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 2 octobre 2026
- Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026
- Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026
- Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026
- Quiz mythologie grecque, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026