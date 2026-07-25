Informations pratiques

Fromelles

Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 .

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.

Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre. .

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

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English :

A lecture on the stalemate (1914) and the breaking of the deadlock on the front (1918) as evidence of the tactical and industrial changes brought about by the war.

L’événement Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 . Fromelles a été mis à jour le 2026-07-25 par Hauts-de-France Tourisme