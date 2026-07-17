Quiz mythologie grecque, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Temps de Lire · Fromelles
Informations pratiques
Quiz mythologie grecque Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Le Temps de Lire Nord
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Au travers de questions, testez vos connaissances sur l’histoire des dieux et héros grecs, leurs symboles, les temples qui les représentent…
Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]
Un quiz sur les dieux, héros et créatures légendaires grecs
By © Hubertl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45846906
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