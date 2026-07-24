UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fromelles

Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 »., Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 »., Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Bataille de Fromelles
Adresse
Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur inscription préalable

Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 ». Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.561Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 429586762, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.234Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477792, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.374Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479308235, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.560Z »}, {« venueId »: 151931, « editing »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429586762 »}]
Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.

MBF

À voir aussi à Fromelles (Nord)