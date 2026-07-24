Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 »., Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 ». Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
Gratuit sur inscription préalable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.
Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.561Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 429586762, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.234Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477792, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.374Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479308235, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.560Z »}, {« venueId »: 151931, « editing »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429586762 »}]
Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.
MBF
À voir aussi à Fromelles (Nord)
- Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles 19 septembre 2026
- Conférence de Philippe Diest: Percer le front de 1914 à 1918 . Fromelles 19 septembre 2026
- Rencontre et atelier avec l’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 2 octobre 2026
- Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026
- Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles 3 octobre 2026