Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 »., Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Informations pratiques

Conférence de Philippe Diest: « Percer le front de 1914 à 1918 ». Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.561Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 429586762, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.234Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477792, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.374Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479308235, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:13:58.560Z »}, {« venueId »: 151931, « editing »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429586762 »}]

Conférence sur le blocage (1914) et le déblocage du front (1918) comme preuve des changements tactiques et industriels imposés par la guerre.

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