Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Les objets sortent des réserves Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit – Inscription fortement conseillée – limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.

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Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.

MBF