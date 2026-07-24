Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Les objets sortent des réserves Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
Gratuit – Inscription fortement conseillée – limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.
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Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.
MBF
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