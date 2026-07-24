UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fromelles

Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Les objets sortent des réserves, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Bataille de Fromelles
Adresse
Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Inscription fortement conseillée - limité à 12 personnes

Les objets sortent des réserves Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

Gratuit – Inscription fortement conseillée – limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« lastProcessedAt »: « 2026-07-24T12:16:01.360Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contactmbf@lillemetropole.fr », « response »: {« passId »: 429586845, « isPending »: false, « addressId »: 256185}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:16:01.069Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477795, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:16:01.184Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479308431, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T12:16:01.359Z »}, {« venueId »: 151931, « dates »: [{« quantity »: 5, « deleted »: true, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « passId »: 479308431, « id »: 1}, {« quantity »: « 2 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}], « editing »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429586845 »}]
Découvrez une partie des coulisses du Musée de la Bataille de Fromelles grâce à la sortie des réserves de quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas visibles par les visiteurs.

MBF

À voir aussi à Fromelles (Nord)