Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain, Médiathèque de Brive, Objat

Informations pratiques

Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain à l’occasion des 800 ans des grottes de Saint-Antoine, proposée par l’association La Tour Duranius.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50

Par Philippe Mazaud et d’un frère franciscain sur les 800 ans des grottes de Saint-Antoine. Association La Tour Duranius.