UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Objat

Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain, Médiathèque de Brive, Objat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Brive · Objat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Brive
Adresse
Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde
Ville
19130 Objat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain à l’occasion des 800 ans des grottes de Saint-Antoine, proposée par l’association La Tour Duranius.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50
Par Philippe Mazaud et d’un frère franciscain sur les 800 ans des grottes de Saint-Antoine. Association La Tour Duranius.

À voir aussi à Objat (Corrèze)