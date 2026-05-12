Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac
Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac jeudi 4 juin 2026.
Marminiac
Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Venez assister à la conférence animée par Pierre Ancel sur la spiruline.
À travers sa propre expérience, Pierre Ancel vous exposera une méthode de culture révolutionnaire ; la spiruline, à l'origine de la vie, un outil de lutte contre la malnutrition, un extraordinaire pourvoir nutritionnel.
Venez assister à la conférence animée par Pierre Ancel sur la spiruline.
À travers sa propre expérience, Pierre Ancel vous exposera une méthode de culture révolutionnaire ; la spiruline, à l'origine de la vie, un outil de lutte contre la malnutrition, un extraordinaire pourvoir nutritionnel.
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Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie contact@cheminsdelapaix.com
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English :
Come to Pierre Ancel's lecture on spirulina.
Through his own experience, Pierre Ancel will explain a revolutionary cultivation method; spirulina, the origin of life, a tool to fight malnutrition, an extraordinary nutritional benefit.
L’événement Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon