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Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac

Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac

Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 46250 Marminiac

Département : Lot

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Général

Marminiac

Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie

Salle des fêtes Marminiac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Venez assister à la conférence animée par Pierre Ancel sur la spiruline.

À travers sa propre expérience, Pierre Ancel vous exposera une méthode de culture révolutionnaire ; la spiruline, à l'origine de la vie, un outil de lutte contre la malnutrition, un extraordinaire pourvoir nutritionnel.

Venez assister à la conférence animée par Pierre Ancel sur la spiruline.

À travers sa propre expérience, Pierre Ancel vous exposera une méthode de culture révolutionnaire ; la spiruline, à l'origine de la vie, un outil de lutte contre la malnutrition, un extraordinaire pourvoir nutritionnel.

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Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie   contact@cheminsdelapaix.com

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English :

Come to Pierre Ancel's lecture on spirulina.

Through his own experience, Pierre Ancel will explain a revolutionary cultivation method; spirulina, the origin of life, a tool to fight malnutrition, an extraordinary nutritional benefit.

L’événement Conférence de Pierre Ancel La spiruline à l’origine de la vie Marminiac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gourdon

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