Sortie de résidence Petite pièce douces et dingues par la Cie 36 du mois à l’Arsénic Marminiac

Sortie de résidence Petite pièce douces et dingues par la Cie 36 du mois à l’Arsénic

Le Foyer Marminiac Lot

Certain‧e‧s appellent cela l’enfance, d’autres le rêve, l’imagination ou le grain de folie… Chez 36 du mois, c’est à la poursuite de quoi nous sommes souvent la phrase qui sonne juste, le bon mot ou la saynète qui nous fait sourire et ensoleille notre journée ; le trajet de deux corps qui même à distance nous émeut aux larmes ; l’objet oublié soudain retrouvé qui nous saisit ; ce qui nous captive, nous affole, nous inquiète ou nous intimide… autant de moments fugaces mais essentiels qui nous font nous sentir davantage vivant‧e‧s. Depuis 2010, Emmanuel Audibert a développé un travail de marionnettes automatisées plein de poésie (l’Arsénic a accueilli dans le passé On était une fois et Mise à nu). Pour ce nouveau projet, il cherche à upcycler des installations existantes pour créer de petites formes courtes accompagné par Jennifer Laurio Marianni pour la dramaturgie et par Kevin Maurer pour la technique dans lesquelles des interprètes invité.e.s viendront dialoguer avec le bestiaire de la compagnie.

Le Foyer Marminiac 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Some call it childhood, others call it dreams, imagination or a touch of madness? At 36 du mois, it?s what we?re often in pursuit of: the phrase that rings true, the good word or playlet that makes us smile and brighten up our day; the journey of two bodies that even at a distance moves us to tears; the forgotten object suddenly found that grabs us; what captivates, panics, worries or intimidates us? so many fleeting but essential moments that make us feel more alive?e?s

