Fête champêtre Marminiac

Fête champêtre Marminiac dimanche 7 juin 2026.

Fête champêtre

Pré Lacoste Marminiac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Le Bocal vous convie à une fête champêtre.

L’association Le Bocal vous convie à une fête champêtre. .

Pré Lacoste Marminiac 46250 Lot Occitanie lebocalmarminiac@gmail.com

English :

Le Bocal association invites you to a country feast.

German :

Der Verein Le Bocal lädt Sie zu einem ländlichen Fest ein.

Italiano :

L’associazione Le Bocal vi invita a una festa campestre.

Espanol :

La asociación Le Bocal le invita a una fiesta campestre.

L’événement Fête champêtre Marminiac a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Gourdon