Conférence de Robert Pyka, professeur à l’Université de Silésie, Katowice (Pologne) et présentation du Congrès de l’AISLF 2028, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt

Conférence de Robert Pyka, professeur à l’Université de Silésie, Katowice (Pologne) et présentation du Congrès de l’AISLF 2028 Jeudi 16 avril, 14h00 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Yvelines

La conférence et la présentation du Congrès 2028 de l’AISLF se tiendront dans un format hybride.

L’inscription est obligatoire et ouverte jusqu’au jeudi 9 avril 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00

La conférence de Robert Pyka, professeur à l’Université de Silésie, Katowice (Pologne) et chercheur invité au laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS), se tiendra :

Le jeudi 16 avril 2026 de 14h à 15h50

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Bâtiment Vauban, salle Mezzanine

47, boulevard Vauban

78280 Guyancourt

> Accéder au site

La conférence sera suivie à 16h10 de la présentation du congrès 2028 de l’AISLF à l’Université Paris-Saclay animée par les membres du Bureau de l’AISLF.

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La conférence portera sur « La transformation urbaine à travers l’innovation sociale et le « hacking » public et institutionnel » et sera suivie d’une présentation du Congrès de l’AISLF 2028.