Forum Réno Copro, Pavillon Waldeck-Rousseau, Guyancourt

Forum Réno Copro Jeudi 16 avril, 10h00 Pavillon Waldeck-Rousseau Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Le Forum Réno Copro Les clés pour rénover votre copropriété d’immeubles collectifs aura lieu le jeudi 16 avril de 10h à 18h à Guyancourt, à destination des conseils syndicaux, syndics et copropriétaires.

2ème édition de ce rendez-vous gratuit pour les conseils syndicaux, syndics, copropriétaires du centre et sud Yvelines, le Forum Réno Copro permet de préparer au mieux son projet de rénovation énergétique des parties communes. Confort d’hiver et d’été dans votre appartement, réduction de votre consommation d’énergie, meilleure maîtrise de vos factures, valorisation de votre patrimoine, contribution à la protection de l’environnement… : ce sont tous ces bénéfices que peut vous apporter un projet de rénovation en copropriété. Pour chaque copropriété, il existe une solution adaptée.

Au programme : des conseils neutres et gratuits, des stands de professionnel·les (AMO, architectes, bureaux d’études thermiques, isolation, chauffage, ventilation) et des retours d’expérience très concrets.

Sept moments-clés sont proposés au cours de la journée :

10h Inauguration par Monsieur François Morton, Maire de Guyancourt

10h30 Actualités des Services Publics de Conseil – ADIL 78, CAUE 78, ALEC 78

Puis des professionnels se relaieront pour faire des retours d’exérience de rénovation de copropriétés yvelinoises.

11h30 Isolation des murs par l’extérieur (ITE) et du plancher bas

12h30 ITE, reprise étanchéité, VMC, immeuble de 1957 (14 logements)

14h30 ITE, isolation toiture, menuiseries, pompe à chaleur (4 logements)

15h30 ITE, isolation plancher bas, toiture, menuiseries, volets roulants, VMC

16h30 ITE, isolation plancher bas, VMC

Le Forum Copro Réno Rénovation énergétique des copropriétés d’immeubles collectifs est un évènement organisé par l’ALEC 78 en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Guyancourt. L’ALEC 78 accueille l’Espace Conseil France Rénov’ du centre Yvelines et assure le rôle de porte d’entrée pour les Centre-Yvelinois ayant un projet de rénovation énergétique de leur habitat.

Pavillon Waldeck-Rousseau Rue Jacques-Ange Gabriel Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://alec78.org/forum/ »}]

2è édition de ce rendez-vous gratuit pour les conseils syndicaux, syndics, copropriétaires du centre et sud Yvelines, le Forum Réno Copro permet de préparer son projet de rénovation énergétique. SQY VGP

ALEC 78