DEBOUT SUR LE ZINC, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

DEBOUT SUR LE ZINC Samedi 30 mai, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

Tarif C

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Onzième album studio du groupe, Mémoire Électrique est un rendez-vous avec soi-même, intime. Il reflète un parcours, fait résonner les promesses d’hier et plonge dans les sonorités d’aujourd’hui. Les compositions portées par les 6 membres et leur trentaine d’instruments sont audacieuses et d’une variété rare. Toujours à l’écart des modes et au cœur du monde, c’est ce qui fait la singularité de ce collectif. Sans complaisance, ni posture. Ce nouvel album interroge la mémoire, le temps, et la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Chaque chanson est une étape, une bulle où s’entrelacent urgence et douceur, tension et apaisement. Si la fresque mouvante de la chanson française s’écrit encore, il est temps d’y inscrire en lettres franches DEBOUT SUR LE ZINC !

https://www.youtube.com/watch?v=Pq-eW3ZuMWo

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 96 https://www.scenes2guyancourt.fr/

Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Le groupe célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille. chanson concert

Anne-Laure Etienne