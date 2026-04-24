Paris-Saclay SPRING 2026 Technocentre Renault Group Guyancourt Mardi 2 juin, 09h00 On registration

Paris-Saclay SPRING 2026 at Technocentre Renault

PARIS-SACLAY SPRING brings together researchers, start-ups, SMEs, major industrial groups, investors, and public research stakeholders to foster business meetings, technological collaborations, and funding opportunities.

Join us to meet the 120 key players who shape the Paris-Saclay ecosystem and accelerate your innovation projects.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T17:30:00.000+02:00

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https://hi-paris.fr/event/paris-saclay-spring-2026/

Technocentre Renault Group Place Georges Besse Guyancourt, 78280 France Guyancourt 78280 Yvelines



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